إيطاليا: سهّلنا عودة 112 ألفاً من مواطنينا من 121 دولة خلال الجائحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو: “أود أن أذكّر بأنه عندما تفشى الوباء، وجدت وزارة الخارجية، ووحدة الأزمات فيها على وجه الخصوص، نفسها في الطليعة لمواجهة حالة الطوارئ، وسهّلت عودة 112 ألف إيطالي من 121 دولة مع ما يقرب الـ1200 عملية إعادة استثنائية إلى الوطن”.

وفي كلمته الافتتاحية لندوة: “فلنبدأ من جديد بأمان” المقامة في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، والمكرسة للمبادرات الجديدة لوحدة الأزمات لصالح المواطنين الذين يسافرون إلى الخارج، أضاف الوزير دي مايو، أن “في العامين الماضيين، خضعت حركة النقل الدولي لقيود واسعة النطاق وطويلة الأمد بسبب حالة طوارئ صحية عالمية لم يسبق لها مثيل في ذاكرتنا”.

وذكر وزير الخارجية، أنه “كان جهدًا هائلاً، طال أمده بمرور الوقت، وشمل الشبكة الدبلوماسية والقنصلية بالكامل وهيكل الوزارة بالكامل لأكثر من عام”، إذ “تلقت وحدة الأزمات مئات آلاف المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني مع طلبات للحصول على معلومات، وسخّرت موارد بشرية وتكنولوجية جديدة لتلبية احتياجات المجتمع، وبدأت في تلك المرحلة بالفعل، بالتخطيط لتجديد خدماتها حيث يمكننا أن نصل ​​اليوم”.

وأشار دي مايو إلى أن “شبكة سفاراتنا ومكاتبنا القنصلية التي تزيد عن 220 موقعًا حول العالم، هي من بين أكثر الشبكات انتشارًا عند مقارنتها بشركائنا الرئيسيين، وقد كانت مورداً لا مثيل له، خلال الجائحة وكذلك في أي ظرف آخر، في سبيل الوصول إلى الإيطاليين الذين يواجهون صعوبات في كل جزء من العالم بسرعة وكفاءة قصوى”.