دي مايو: وحدة الأزمات ساعدت حوالي ألفاً من مواطنينا في ظل حرب أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن وحدة الأزمات التابعة لوزارته، ساعدت حوالي ألف مواطن إيطالي في أرجاء العالم، في ظل الحرب الأوكرانية.

وفي كلمته الافتتاحية لندوة: “فلنبدأ من جديد بأمان” المقامة في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، والمكرسة للمبادرات الجديدة لوحدة الأزمات لصالح المواطنين الذين يسافرون إلى الخارج، أضاف الوزير دي مايو، أن “في النصف الأول من هذا العام، قامت وحدة الأزمات بالفعل بنشر أو تحديث أكثر من 1900 إعلان عاجل وصحائف عن وقائع قطرية على موقع (السفر بأمان) على الإنترنت، ونفذت أكثر من 80 تدخلا تتعلق بخطط الطوارئ للشبكة الدبلوماسية والقنصلية”.

وذكر وزير الخارجية، أنه “منذ بداية العام، تم تنفيذ خمس بعثات إلى الخارج، اثنتان في أوكرانيا، واحدة في تشاد، واحدة في بوركينا فاسو وواحدة في قبرص، وتمت مساعدة حوالي ألفاً من مواطنينا في ظروف الطوارئ الخطيرة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا”.

وسلط الوزير الضوء على “سياق دولي” يتسم بـ”حالات عدم استقرار وظهور أحداث يصعب التكهن بها”. وأشار إلى أن “العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا قبل أربعة أشهر، خلق أزمة جديدة في قلب أوروبا”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “مناطق أخرى، بدءًا من جوارنا المتوسطي الموسع، ما تزال تتعرض لعوامل عدم استقرار وانعدام الأمن”. وذكر أن “الآثار الواضحة بشكل متزايد لتغير المناخ تسهم في جعل ظهور الظواهر المتطرفة أكثر تواتراً وانتشاراً، ومن المحتمل أن تسهم بالتسبب في الأزمات والكوارث الطبيعية”.