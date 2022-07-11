البابا يعبِّر عن قربه من الشعبين الليبي والسريلانكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن مشاعر من الشعب الليبي ومن شعب سريلانكا.

وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أتّحد بألم شعب سريلانكا، الذي لا يزال يعاني من آثار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ومع أساقفة البلاد، أجدد ندائي من أجل السلام وأناشد أصحاب السلطة ألا يتجاهلوا صرخة الفقراء واحتياجات الناس.

تابع الأب الأقدس يقول أود أن أوجه فكرًا خاصًا إلى الشعب الليبي، ولا سيما إلى الشباب وجميع الذين يتألمون بسبب مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة. أحث الجميع على البحث عن حلول مقنعة مرة أخرى، بمساعدة المجتمع الدولي، من خلال الحوار البناء والمصالحة الوطنية. كما أجدد قربي من الشعب الأوكراني، الذي تُعذِّبه يوميًا الهجمات الوحشية التي يدفع ثمنها الناس العاديون. أُصلّي من أجل جميع العائلات، ولاسيما من أجل الضحايا والجرحى والمرضى، وأصلّي من أجل المسنين والأطفال. ليكشف الله السبيل من أجل وضع حدٍّ لهذه الحرب المجنونة!

وخلص البابا فرنسيس إلى القول: يحتفل اليوم بأحد البحر. لنتذكر جميع البحارة، مع التقدير والامتنان لعملهم الثمين، وكذلك المرشدين والمتطوِّعين في “Stella Maris”. وأوكل البحارة الذين تقطعت بهم السبل في مناطق الحرب إلى العذراء مريم، لكي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.