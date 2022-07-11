إيطاليا: 314 مهاجراً على متن سفينة إنسانية بانتظار ميناء أمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الناجين الـ314 على متن سفينتها (جيو بارينتس)، لايزالون بانتظار تخصيص ميناء إنزال آمن لهم، بعد إنقاذهم في منطقة وسط البحر المتوسط ​​في 6 عمليات إنقاذ مختلفة.

وأوضحت المنظمة أن “من بين المهاجرين حوالي سبعين قاصرًا، أصغرهم يبلغ من العمر 3 أشهر فقط”، مبينةً أن “العديد من الناجين في ظروف صحية ونفسية غير مستقرة ويحتاجون لتلقي المساعدة”، وأن “في الأيام الأخيرة، كان من الضروري إجراء إخلاء طبي عاجل لمهاجر عانى من نوبات متكررة”.

وذكرت أطباء بلا حدود، أن سفينتها “أرسلت طلبات مساعدة إلى كل من مالطا وإيطاليا، مطالبة مرة أخرى بملاذ آمن”، فقد “أمضى بعض الناجين قرابة أربعة أيام في عرض البحر في خطر دون ماء وطعام قبل أن يتم إنقاذهم”. واختتمت بالقول إنه “يجب تقديم رد إيجابي الآن، فهذا الوضع لا يمكن أن يدوم بعد الآن”.