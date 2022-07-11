خمس نجوم الإيطالية تطالب بإعادة تشكيل الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية من حركة خمس نجوم، إنه “ينبغي علينا التصويت على مرسوم المساعدات في مجلس الشيوخ، لكننا نطالب بتعديل حكومي.

وأضافت وزيرة الصحة السابقة والقيادية في الحركة، جوليا غريللو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) إن “مطالبة دراغي بإجراء تعديل وزاري ستكون الخطوة السياسية الأنسب. لقد أبلى جوزيبي كونتي حسناً بعدم وضع مكانة دي مايو في وزارة الخارجية على المحك، فهناك حرب دائرة. لكن لا يمكن إنكار أن الحركة قد ضعفت”.

أما بخصوص مرسوم المساعدات، فقد ذكرت غريللو، أن “من المحتمل أن يتم طلب الثقة في مجلس الشيوخ أيضاً، بعد أن حظي بها المرسوم في مجلس النواب. وفي بيئة الحركة، تجوب إمكانية ترك قاعة المجلس لتجنب التصويت على الإجراء”.

وأبدت البرلمانية معارضتها، بالقول إنه “لا يوجد ترتيب جماعي بعد، وهذا ممكن، لكني لا أحب مواقف التردد هذه، فإما أن نكون في الحكومة، وبالتالي نصوت للثقة، أو لا نصوت”. ورأت أن، “قضية تحويل النفايات إلى طاقة لا تكفي لعدم التصويت على المرسوم”.

وأشارت غريللو إلى أنها لا تؤمن بـ”انفصال لجوزيبي كونتي، وأود أن أقول إن فرص انقسام الحركة حقًا، أقل من 50٪ إن كنت أعرف جوزيبي جيدًا”. فـ”لنفترض أنها 40٪، صحيح أن ضغوط برلمانيين عديدين ثقيلة، لكنه ليس من النوع المتهور”.

وخلصت برلمانية خمس نجوم الى القول، إن “الانسحاب الآن ليس جديًا جدًا، بعد أن انتقدنا سالفيني لمدة عامين، وقد كان ذلك عام 2019، وليس المرحلة التاريخية الخطيرة للغاية التي نمر بها اليوم”.