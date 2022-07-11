سالفيني: ترخيص المخدرات يعرض الأرواح للخطر ويناقض دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، عن الاقتناع بأن “أولئك الذين يدافعون عن جعل المخدرات قانونية، مسؤولون عن فقدان الآلاف من الأرواح بين الصغار والكبار”.

وكتب سالفيني في بيان، الإثنين، إن “اليسار يحمل على عاتقه مسؤولية جدية للغاية، في تناقض مع ما يقرأ على الموقع الرسمي لحكومة دراغي التي ينتمي إليها”، كما “يضع الأغلبية في أزمة، ويلحق الضرر بالأجيال القادمة وبإيطاليا كلها”، فقد “أظهرت الدراسات العلمية الأكثر اعتمادًا ومنذ سنوات، أن الحشيش مادة ذات تأثير نفسي، تسبب التسمم العصبي وذات خطورة على الصحة العقلية والبدنية للفرد”.

وأشار سالفيني إلى أن ما سلف ذكره، “هو ما يقرأ على الموقع الرسمي للحكومة الإيطالية، في تحليل معمق من قبل إدارة سياسات مكافحة المخدرات”، إذ “تشير المقالة إلى محتويات الدليل وتصدر بيانات تنذر بالخطر”.

وقال البيان، إن “استخدام القنب، وفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت، يؤدي إلى زيادة خطر التطور نحو استخدام الهيروين والكوكايين (أكثر من 90٪ من مدمني الهيروين بدأوا بالحشيش)”، وبالتالي “زيادة مخاطر الوفاة الناتجة عن حوادث المرور بمقدار 8.2 ضعفًا، ارتفاع خطر الموت الناتج عن الانتحار بمقدار 5.3 أضعاف”، فضلا عن “زيادة خطر الوفاة بسبب القتل أو العنف بنسبة 3.8٪ وخطر الوفاة لأسباب طبيعية بنسبة 2.8٪”.