إيطاليا: مستشفى غالياتسي نقطة مرجعية في إيطاليا والعالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قالت إدارة مستشفى غالياتسي سانت أمبروجو الجديد في ميلانو، إنه سيكون نقطة مرجعية لجراحة العظام وأمراض القلب في إيطاليا والعالم.

وأضافت إدارة المستشفى في بيان، الإثنين، إنه “سيجمع بشكل وثيق بين البحث العلمي، التدريب الجامعي والرعاية المتطورة”.

وأوضح البيان أن “المبنى الذي تم تشييده في منطقة ميلانو للابتكار، والذي تبلغ مساحته 180 ألف متر مربع تقريبًا في إطار معماري الحديث، والمصمم وفقًا لمعايير الاستدامة والوظائف الأكثر ابتكارًا، سيمثل بالنسبة لإيطاليا وعلى الصعيد الدولي، نموذجًا لمستشفى المستقبل”.

وأشارت الإدارة إلى أن “مبنى المستشفى الذي يبلغ ارتفاعه 94 مترًا، مرشح ليكون من بين أعلى 8 مستشفيات في أوروبا، ومن بين أعلى 75 مستشفى في العالم”.