دي مايو: تطبيق خلوي يوفر خدمات وحدة الأزمات اعتباراً من اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أنه “اعتباراً من اليوم، سيكون بالإمكان أيضًا الوصول إلى خدمات وحدة الأزمات من خلال تطبيق (App Io) على الأجهزة الخلوية”.

وفي خطابه خلال ندوة: “فلنبدأ من جديد بأمان”، المقامة بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، والمكرسة للمبادرات الجديدة لوحدة الأزمات لصالح المواطنين المسافرين إلى الخارج، تحدث الوزير دي مايو، عن التزام وحدة الأزمات، الذي من المتوقع أن ينمو في الصيف”.

وقال وزير الخارجية، “إنه إلى جانب ذلك، هناك التزام جميع مكاتب الوزارة والسفارات والقنصليات في الخارج، في وقت نشهد فيه انتعاشًا تدريجيًا للسياحة الدولية، التي تضاف إلى رحلات العمل ونقل الطلاب بعد فترة السنتين التي انتهت للتو، والتي عانى فيها النقل الدولي قيودًا واسعة النطاق وطويلة الأمد، بسبب حالة طوارئ صحية عالمية لم يسبق لها مثيل في ذاكرتنا”.

وذكر الوزير دي مايو أن “بلداناً عديدة ومن بينها إيطاليا، قد خفضت أو ألغت القيود المفروضة على الدخول من الخارج. ومع ذلك، فإن الانتعاش لا يعني عدم وجود مخاطر. ففي سياق عالمي شديد الترابط، يمكن أن تشكل كل رحلة نوعاً من المخاطر حتى لو كانت تافهة، يمكن أن تفاجئ المسافرين على حين غرّة”، فـ”إن لم يكن القضاء التام على كل عامل خطر محتمل ممكناً، فمن الضروري أن تكون المرء مسافرًا مطلعًا، واعيًا ومسؤولًا”.

واسترسل: “لهذا السبب، نريد تعزيز ثقافة متجددة بسلامة السفر، مصحوبة بتمكين كاف وضروري للمسافر”، وفي هذا السياق “تقدم حدة الأزمات ثلاث خدمات، بوابة (السفر بأمان)، المقدمة اليوم بشكل مجدد بالكامل”، وكذلك “خدمة (أين نحن في العالم)، التي يمكن التسجيل فيها ومشاركة وحدة الأزمات بالمعلومات المتعلقة بالرحلة، أو في تطبيق وحدة الأزمات الذي يدمج كلتا الخدمتين”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، على “الرغبة بأن تكون ثقافة سلامة السفر هذه متاحة ومنتشرة على نطاق واسع قدر الإمكان. وهذا هو السبب في أن وحدة الأزمات، التي كانت دائمًا في طليعة التكنولوجيا، هي في الطليعة اليوم على مستوى الانتقال إلى الخدمات الرقمية، قد انضمت إلى (App Io)، الذي يشمل أكثر من 28 مليون مستخدم في إيطاليا”.