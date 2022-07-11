مصادر إعلامية: وزير الخارجية الإيراني يزور روما اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طهران – قالت مصادر إعلامية إن من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم إلى روما في زيارة رسمية يلتقي خلالها ممثلي الحكومة الإيطالية والفاتيكان. وأضافت المصادر ذاتها موضحة أنه “قبل مغادرته طهران، أعلن عبد اللهيان أن الزيارة إلى روما تأتي تلبية لدعوة نظيره الإيطالي لويجي دي مايو”. وذكر أن “من أهداف الزيارة، تعزيز العلاقات الثنائية وبشكل خاص في مجالات التعاون السياسي، الاقتصادي والتجاري”.

هذا وتعد الزيارة إلى إيطاليا، هي الأولى التي يقوم بها أمير عبد اللهيان بصفته وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية.

وكان رئيسا الدبلوماسية في البلدين قد التقيا في شباط/فبراير الماضي على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.