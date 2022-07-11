إيطاليا: 37756 إصابة بكوفيد و127 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 37,756 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الإثنين.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل “127 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 169,233.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم اجراء 188,153 تحليل كشف عن العدوى، بما فيها المسحات الجزيئية والمستضدية، والتي بموجبها، يرتفع معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 20٪”، مبينةً أنها “بانخفاض مقارنة بيوم أمس عندما كان قد وصلت إلى 26.3٪”.

وأشار جدول وزارة الصحة إلى “ازدياد عدد المرضى الذين يعانون من ظهور الأعراض عليهم بحاصل 410 أشخاص منذ أمس”، ليصبح المجموع 9454″، أما بالنسبة “للأشخاص في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، فقد ارتفع عددهم بـ10 أشخاص منذ يوم أمس، وليصبح مجموعهم الكلي 360 شخصاً”.