سيناتور إيطالي: على حكومة دراغي المضي قدما حتى بدون خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد سيناتور إيطالي، أن على حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، المضي قدما حتى بدون حركة خمس نجوم.

وقال رئيس كتلة حزب “إيطاليا حيّة” بمجلس الشيوخ،

في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، إن “حكومة (رئيس الوزراء ماريو) دراغي تظهر القوة والسلطة. هناك من يهدف من منطلق المصلحة الحزبية إلى زعزعتها وإضعاف البلاد، لكن علينا أن نصل إلى نهاية الدورة التشريعية”.

وأضاف فارؤوني أن “حركة خمس نجوم إذا لم تصوت على الثقة بدراغي، فإنها تتحمل المسؤولية أمام الإيطاليين”، لكن “يجب على رئيس الوزراء ألا يدع نفسه يتأثر قدر الإمكان بضربات الرأس من الحركة المستعدة دائمًا لإطلاق الإنذارات”. لذلك رأى أنه “يمكن للحكومة الاستمرار حتى بدون الحركة. فإذا اختفت خمس نجوم، فسنحتمل الأمر وسنستمر بعملنا”.

وفيما يتعلق بالموقع السياسي لحزب “إيطاليا حيّة”، فإن السيناتور يتطلع إلى موقع وسطي، وقال: “أتمنى أن نفعل ذلك قريبا. نحن بحاجة إلى كيان سياسي إصلاحي، حتى لو كان مع كاليندا، على الرغم من عدم وجود انسجام بين الأخير وماتيو رينزي”.

وخلص فارؤوني الى القول إنه “يجب تنحية المناوشات جانبًا: أناشد كاليندا أن يخصص وقتًا أقل للهجوم ومزيداً من الوقت للبناء، فلسنا بحاجة لمواقع عمل وسطية صغيرة، بل لمواقع حقيقية ذات آفاق إيجابية”.