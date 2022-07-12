عالم أوبئة إيطالي: كنا نعرف أن لا مناعة ضد فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد عالم أوبئة إيطالي، أنه “مع كوف ـ سارس ـ 2 لن تكون هناك مناعة مكتسبة بالنسبة للسكان”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، أوضح أخصائي الوبائيات بجامعة بيزا والمنسق العلمي لفريق عمل مقاطعة پوليا (جنوب) لحالة طوارئ كوفيد 19، بييرلويجي لوبالكو، أن “من بين خصائص هذا الفيروس هي القدرة على التهرب من جهاز المناعة وخلق عدوى متكررة، إلى جانب حقيقة وجود إشارات واضحة إلى أنه لا يمكن إيقاف انتشار الفيروس. لكننا نحن الخبراء عرفنا ذلك منذ البداية”.

وتعليقًا على الضوء الأخضر للجرعة التعزيزية الثانية لمن هم فوق 60 عامًا، قال لوبالكو، إن “توسيع نطاق التطعيم ضد وباء كوفيد 19 خبر سار”، فـ”كثير من الناس كانوا سيتلقون التطعيم اليوم، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك لأنهم كانوا دون الـ80 عامًا”. ومع ذلك، “إذا لم يتم إعادة تنشيط آلية التطعيم، مما يعني وجود موارد مخصصة لها، فلن تنطلق هذه المرحلة أبدًا”.

وخلص عالم الوبائيات مشيراً إلى أن من بين ما يربكه، حقيقة أن “الجرعة الرابعة لمن هم فوق الثمانين وأولئك الذين يعانون من حالات ضعف لم تصل بعد إلى تغطية مرضية”.