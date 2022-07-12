الخارجية الإيطالية: دي مايو يلتقي نظيره الإيراني عبد اللهيان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن الوزير لويجي دي مايو، التقى يوم أمس نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت مذكرة للخارجية إن “الوزير دي مايو، أعرب أولاً وقبل كل شيء، للوزير أمير عبد اللهيان الرغبة بتعزيز حوار واسع وصريح أيضاً، بهدف تشجيع تبادل المواقف البناءة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وذكر البيان أن “دي مايو جدد تشجيعه الشديد على إنهاء المفاوضات دون مزيد من التأخير لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA) كمساهمة في الاستقرار والأمن الإقليميين، وكذلك كشرط أساس لإعادة إطلاق التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والثقافي”.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح الوزير دي مايو لمحاوره “نهج إيطاليا متعدد الأبعاد فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، على أساس الحاجة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن واستئناف المفاوضات الجوهرية بين الجانبين”.

أما فيما يتعلق بالسياق الإقليمي، فقد أبدى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أمله بـ”تطبيع العلاقات بين دول المنطقة”، وأكد لنظيره أنه “من خلال الحوار والتعاون فقط، يمكن تهيئة الظروف للتحسين التدريجي للإطار الأمني”.