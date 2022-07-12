برلماني إيطالي: إن أسقطت خمس نجوم حكومة دراغي فهي جاهلة سياسياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني إيطالي، أن حركة خمس نجوم إن أقدمت على اسقاط حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي فسيكون أتباعها من هواة مزاولة السياسية.

وكتب عضو مجلس النواب ووكيل وزارة الداخلية إيفان سكالفاروتّو، في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، أن “الحكومة إذا سقطت، فسنكون بالنسبة للعالم تلك الدولة التي حرمت نفسها من التوجيه المتنفذ لدراغي لأجل عملية تحويل النفايات إلى طاقة، في الوقت الذي تغرق فيه روما بأكوام القمامة”.

وخلص سكالفاروتّو المنتمي لحزب “إيطاليا حيّة” إلى القول، إن “حركة خمس نجوم، ستكون المجموعة التي تصوت ضد مليارات اليورو التي يمكن تخصيصها لدعم العائلات والشركات. سيكونون هواة يعيشون في حالة من الفوضى”.