الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية لأوكرانيا بمليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد بصيغة (Ecofin) في بروكسل، على صرف مبلغ مليار يورو كمساعدات مالية لأوكرانيا، التي تشهد حالة حرب مع روسيا.

وأعلنت الرئاسة التشيكية الدورية للاتحاد ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية أن المساعدة تمثل “جزءاً من حزمة مساعدات مالية استثنائية شاملة جديدة”.

وذكر المسؤول الأوروبي أن “أوكرانيا اقتصاد في حالة حرب وفي حاجة ماسة إلى أموال على المدى القصير”. وأكد أن “الاتحاد الأوروبي جاهز للمساعدة”، وقد “اقترحت المفوضية خطة لقروض طويلة الأجل ومعدلات تفضيلية لما مجموعه 9 مليارات يورو خلال عام 2022”.