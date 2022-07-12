رينزي: كونتي مهرّج وإن ترك الحكومة فسنشكل حكومة دراغي ثانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف زعيم حزب “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي، الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبّي كونتي بـ”المهرّج”، وقال إنَّ الحركة إنْ تركت الحكومة، فسنعمد إلى تشكيل حكومة دراغي مكرر، أو سنتجه إلى صناديق الاقتراع.

وكتب رينزي على موقعه الإخباري الخاص، (enews) الثلاثاء، أن “تصرفات حركة خمس نجوم أصبحت لا تطاق. إذ يتمتع دراغي بقوة غير عادية وفريدة من نوعها، ألا وهي سمعته”، معربا عن الأمل بأن “لا يفقدها في السعي وراء أولئك الذين، مثل كونتي، يشبهون بشكل متزايد مهرجًا غير مضحك”.

وذكر رئيس الوزراء الأسبق، أن “أتباع بيبّي غريللو إذا رغبوا بالبقاء في الحكومة، فلا بأس”، لكن “إن أرادوا المغادرة، فمن الأفضل تشكيل حكومة دراغي ثانية سياسية أو فنية، تنظم شؤون الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، قانون الميزانية والسياسة الخارجية للأشهر العشرة المقبلة، في انتظار انتهاء الحرب”، في أوكرانيا.

وخلص رينزي الى القول، إن “هذا الحل إذا كان غير ممكن، فمن الأفضل التوجه إلى التصويت على الفور: فالانتخابات أفضل من اتباع غريللو المبتزّين”.