إيطاليا: الحكومة تتجه نحو تدخل جوهري قبل نهاية الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أفادت مصادر نقابية إيطالية في نهاية اجتماع عقد مع رئيس الوزراء ماريو دراغي، الثلاثاء، أن الحكومة تتجه نحو تدخل جوهري قبل نهاية الشهر الجاري، على صعيد حل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقالت المصادر المنتمية إلى الكونفدرالية العامة للعمل (CGIL)، اتحاد نقابات العمال (CISL) واتحاد العمل (UIL)، بعد الاجتماع الذي التأم في مقر الحكومة، قصر (كيجي) حول التدابير الإضافية لمكافحة الأزمة التي سيتم اعتمادها لدعم الأسر، إن “الحكومة تخطط للقيام بتدخل كبير قبل نهاية هذا الشهر”، وأنه “لهذا الغرض، ستكون هناك دعوة لمناقشة مسودة وثيقة تشريعية قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي للعمل (UIL) بييرباولو بومباردييري، إنه “فيما يتعلق بالتدخلات الطارئة والأجور والمعاشات، طلبنا من الحكومة تدخلاً فورياً، فلا يمكننا انتظار المناورة الاقتصادية والتدخلات التي ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل”.

“من جانبه، ذكر رئيس الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) ماوريتسيو لانديني، أنه “فيما يتعلق بالأسس الموضوعية اليوم، لم نتلق أي إجابة على الأسئلة التي طرحناها: لا شيء حتى الآن. أكدت الحكومة تدخلاً سيتم قبيل نهاية تموز/يوليو، لا نعرف فحواه. النبأ الوحيد هو أن اجتماعاً سيعقد مع النقابات العمالية في الفترة من 25 ـ 27 الشهر الجاري، قبل اتخاذ القرارات”.

وخلص لانديني الى القول، إنه “لم يتم تقديم أية معطيات، مع أنهم اعترفوا بوجود بعض القضايا الهامة، كالأجور، المعاشات التقاعدية، عدم الاستقرار والحد الأدنى للأجور”.