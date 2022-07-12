إيطاليا: استئناف تدفقات الهجرة نحو لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية استئناف تدفقات الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بعد فترة توقف قصيرة بسبب سوء أحوال البحر، وصل قبيل بضع ساعات إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، 77 مهاجراً تونسياً”. وقد “تم اعتراض المجموعة الأولى المؤلفة من 24 شخصاً، من قبل زورق دورية تابع لسلطات حماية الموانئ، على بعد 7 أميال بحرية عن الجزيرة، من بينهم 8 نساء وقاصر واحد”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “حوالي 12 مهاجراً آخرين، رسوّا على رصيف فافالورو على متن وحدة بحرية تابعة لقوات الشرطة المالية، بعد تعقب القارب الذي كانوا يستقلونه على بعد 6 أميال بحرية عن الساحل”.

وأشارت المصادر إلى أنه “وفقاً للترتيب الزمني، فقد وصلت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 41 مهاجراً إلى لامبيدوزا، بعد أن تم وقفها على بعد 5 أميال بحرية عن الجزيرة، حيث على متن قارب طوله 12 مترا، استولى عليه رجال الشرطة المالية”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “بعد إجراء فرز صحي أولي، تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، حيث عاد ضيوفها مرة أخرى ليتجاوز عددهم الـ200 شخص”.