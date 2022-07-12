برلماني إيطالي: ضغوط الهجرة تتطلب تدخلاً أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب برلماني ايطالي معارض عن الاقتناع بأن ضغوط الهجرة التي تتعرض لها بلاده، تتطلب تدخلاً أوروبياً.

وقال رئيس كتلة حزب إخوة إيطاليا بمجلس النواب، فرانشيسكو لولّوبريجيدا، في ختام مؤتمر نظمه حزبه في روما الثلاثاء، تحت عنوان: “إيطاليا والاتحاد الأوروبي في مستقبل الناتو”: “نحن نريد بالطبع مساعدة المهاجرين على عدم المغادرة، ودعمهم في أوطانهم، تعزيز الاستثمارات التي تقوم بها أوروبا في منطقة الساحل لتجنب انخفاض عدد السكان الناجم عن الجفاف واتساع رقعة التصحر”.

وأضاف لولّوبريجيدا مستدركا: “لكن في غضون ذلك الوقت، لدينا دفعة نحو حماية حدودنا، التي ينبغي علينا أن نجبر أوروبا على التدخل لأجلها”. واختتم بالقول إنه خلافا لذلك “علينا صياغة خطة للتدخل تصدياً لحالة طوارئ وطنية”.