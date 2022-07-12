إيطاليا: ارتفاع كبير بأعداد إصابات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بأعداد إصابات وباء كوفيد 19.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “هناك 142,967 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم أيضاً تسجيل 157 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 169,390 شخصاً”.

ولفتت النشرة إلى أن “إجراء 550,706 تحليل كشف عن العدوى، بتوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 26٪”، وهي “في زيادة ملحوظة مقارنة بالأمس عندما كانت قد توقفت عند 20٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد حالات الاستشفاء قد ارتفع هو الآخر أيضاً بمجموع 270 حالة”، أما “النزلاء في أقسام العناية المركزة، فقد ازداد عددهم بحاصل 15 حالة”.