دي مايو: ننتظر عواقب طويلة الأمد لحرب أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن عواقب الحرب في أوكرانيا نتوقع أن تستمر على المدى الطويل.

وفي حديث فيديوي الأربعاء، خلال افتتاح الدورة 23 لمعرض تريينالي ميلانو الدولي، أضاف دي مايو، “إن عودة الحرب على الأراضي الأوروبية، التي لم يكن من الممكن تصورها حتى قبل بضعة أشهر، وعواقبها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية الخطيرة، لها تداعيات على المجتمع الدولي بأسره، ونتوقع في جميع الاحوال استمرارها على المدى الطويل أيضاً”.

وذكر دي مايو، أن “هذه المناسبة تكتسي أهمية أكبر على ضوء التغييرات العميقة التي مرت بها السنوات الثلاث الماضية، منذ دورة عام 2019”. واليوم، “حدثت هذه الأزمة الخطيرة للغاية الناجمة عن العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا، وفي ظل حالة الطوارئ الوبائية”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه سياق يتم فيه “التشكيك ببعض الركائز الأساسية لطريقتنا في التعامل مع العالم من حولنا”. واختتم بالقول، إن “الجواب على جوّ عدم اليقين هذا يكمن في ترسيخ قيمنا والقدرة على صياغة حلول مبتكرة”.