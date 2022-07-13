إيطاليا: نسعى إلى شراكة بـ360 درجة مع أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، أن “المبدأ الأساسي للسياسة الخارجية الإيطالية” هو ذلك الذي “يهدف إلى شراكة بـ360 درجة مع الشركاء الأفارقة”.

وفي حديث فيديوي الأربعاء، خلال افتتاح الدورة 23 لمعرض تريينالي ميلانو الدولي، أضاف الوزير دي مايو، أن هذه الدورة “تؤكد أيضًا سمة مميزة للتريينالي: وظيفته الدولية التي تجعله شريكًا مهمًا للغاية لوزارة الخارجية”، مبيناً أن “وظيفة هذا العام موجهة بالكامل نحو إفريقيا والتحديات العالمية الكبرى للمناخ، البيئة، الطاقة، التحول البيئي، التمويل الأخضر، وكذلك إدماج النساء والشباب في عمليات التنمية المستدامة “.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “تعزيز العلاقات مع إفريقيا يمثل أيضاً جزءاً من عمل دبلوماسية الطاقة والمناخ الذي نمارسه بزخم أكبر منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، والتزامنا بالتعامل مع تدهور الغذاء”. وأوضح أن “انعدام الأمن الذي نتج أيضاً عن الصراع الدائر، يؤثر على بعض بلدان حوض المتوسط ​​والقارة الأفريقية بشكل أكبر”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “خير دليل على هذا الاهتمام بأفريقيا، الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية (سيرجو ماتّاريلا) في الأيام الأخيرة لموزمبيق وزامبيا”.