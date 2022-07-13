إيطاليا: وصول 125 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 125 مهاجرا إلى لامبيدوزا الليلة الماضية. وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تمت إضافة هؤلاء إلى الـ249 الذين وصلوا في الساعات السابقة في ستة عمليات رسوّ مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وطأت أقدامهم الجزيرة إلى 374 في غضون 24 ساعة فقط.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “تم تعقب القارب الصغير الأول، الذي يبلغ طوله حوالي 8 أمتار، من قبل رجال هيئة حماية الموانئ على بعد 17 ميلاً بحرياً عن الجزيرة، وقد كان على متنه 56 شخصًا، معظمهم من مصر وسورية، من بينهم 3 قاصرين”.

وأشارت المصادر إلى أنه، “بعد نقل المهاجرين إلى زورق الدورية، ترك القارب يبحر على غير هدى”. في غضون ذلك، “تم اعتراض 69 مهاجراً مصرياً آخرين، من بينهم 22 قاصراً، على بعد حوالي 21 ميلاً بحرياً عن ساحل الجزيرة”.

وأوضحت المصادر، أنه “بالنسبة لجميع المهاجرين، بعد نزولهم على رصيف فافالورو، تم إجراء الفرز الطبي الأولي، ثم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، التي “عادت لتمتلئ مرة أخرى. ففي المبنى الذي تم إفراغه صباح أمس بعد سلسلة من عمليات نقل كبيرة رتبتها محافظة أغريجينتو، عاد الحضور ليتجاوز الـ400 شخص”.