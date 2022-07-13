سفير إيطاليا لدى أنقرة: زيارة دراغي اطلاقة جديدة للعلاقات مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة – أعرب السفير الإيطالي لدى تركيا، جورجو مارابودي، عن الاقتناع بأن العلاقات بين روما وأنقرة على ضوء زيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شهدت إطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية.

وقال السفير في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الأربعاء، إن “الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا وتركيا على أعلى مستوى”، وعلى استعداد “لمزيد من التطوير وتعزيز التعاون الثنائي”، وهذا “ما أكدته القمة الحكومية الثالثة التي عقدت بعد عشر سنوات من سابقتها، بحضور رئيس مجلس الوزراء”.

وأوضح السفير، أن “ارتياح الوفدين بعد لقاء الرئيسين، عزز الأهمية السياسية التي يوليها الطرفان للاجتماع، والذي مثل أيضًا إطارًا لتوقيع اتفاقيتين دوليتين هامتين وسبع اتفاقيات فنية”، مشيراً إلى أن “الإعلان المشترك الذي نُشر في نهاية القمة يؤكد مجددًا على أن الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا وتركيا على أعلى مستوى، ويضع في الوقت نفسه إرشادات مهمة لمزيد من التطوير وتعزيز التعاون الثنائي في أكثر المجالات تنوعًا”.

ومن بين هذه المجالات، ذكر السفير “التعاون التجاري، المشاورات السياسية الأكثر تنظيماً، المشاريع المشتركة للتنمية المستدامة والنقل، الشراكات في صناعة الدفاع، التعاون على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق بين البلدين في مجال الدفاع المدني”.

ووفقًا لمارابودي، فـ”من منظور تحليلي، كانت القمة الحكومية الثالثة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الزخم الذي يُضفى على العلاقة بين إيطاليا وتركيا”.