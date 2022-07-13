سفير إيطاليا في تركيا: التزام مشترك بإطلاق القمح الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة – أكد السفير الإيطالي لدى تركيا، جورجو مارابودي، أن “إيطاليا تدعم بقوة” التزام تركيا بالبحث عن حلول للأزمة الأوكرانية تحت رعاية الأمم المتحدة ورفع الحظر عن القمح “وهي مستعدة للمساهمة في ذلك مادياً”.

وقال السفير في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الأربعاء، إن “مهمة رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى أنقرة شكلت فرصة لإجراء حوار معمق بين الزعيمين ووفديهما حول آخر تطورات العدوان الروسي على أوكرانيا، والذي أدانه الجانبان بلا تحفظ”، كما “تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة مخزون الحبوب المحظور في الموانئ الأوكرانية”.

علاوة على ذلك، شدد السفير على أن “الجانب الإيطالي اعترف بجهود التيسير التي بذلتها أنقرة في المرحلة الأولى من الصراع الروسي الأوكراني، وكذلك الالتزام بإيجاد حلول، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل التحديد العاجل لآلية ما، تسمح بنقل القمح الأوكراني عبر البحر الأسود”.

وخلص السفير إلى القول، أنه “وفقا لما أوضح رئيس الوزراء للرئيس أردوغان، فإن الأمر يتعلق بعمليات تدعمها إيطاليا بقوة ومستعدة للمساهمة بها مادياً”.