بونيتي: بلادنا بحاجة لحكومة دراغي وعلى الأحزاب تحمل المسؤولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت وزيرة تكافؤ الفرص الإيطالية إيلينا بونيتّي، إن “بلادنا بحاجة لحكومة رئيس ماريو دراغي”، وأن “على الأحزاب تحمل المسؤولية”، الموكلة إليها.

وفي تصريحات على هامش افتتاح الدورة 23 لمعرض تريينالي ميلانو الدولي، الأربعاء، أضافت بونيتّي: “إنها لحظة التزام كبير للحكومة التي تعمل بشكل ناجح، وكما أكد الرئيس دراغي أمس، بالكثافة والمثابرة المعتادة، وكذلك الرؤية والإرادة لتنفيذ الإصلاحات وأداء المهمة التي دُعي إليها من أجل خدمة الوطن”.

وذكرت الوزيرة المنتمية إلى حزب “إيطاليا حيّة”، أن “ما يحدث خارج الحكومة من وجهة نظر النقاش السياسي ينتمي إلى العمليات الديمقراطية”، معربة عن الاقتناع بأن “المسؤولية السياسية لجميع الأحزاب اليوم، يجب أن تكون الاعتراف بأن البلاد بحاجة إلى بقاء هذه الحكومة في موقف ييسّر لها التحرك”.

وخلصت وزيرة تكافؤ الفرص الى القول، إنه “بعد ذلك، سيتحمل كل حزب مسؤوليات عرقلة هذه العملية لأسباب لا علاقة لها على الإطلاق بعمل الحكومة، لكنها كلها مجرد أمور داخلية تندرج في نقاش الأحزاب والسعي إلى التوافق”.