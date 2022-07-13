إيطاليا: 110168 إصابة بكوفيد و106 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 110,168 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم أيضاً تسجيل 106 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 169,496 شخصاً.

ولفتت النشرة إلى “اجراء 410,435 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 26.8٪”، بينما “كانت أمس قد توقفت عند 26٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد حالات الاستشفاء قد ازداد بحاصل 102 حالة منذ أمس، ليصبح المجموع 9826″، وأن “نزلاء أقسام العناية المركزة قد ارتفع عددهم بـ13 شخصاً منذ أمس ليصبح المجموع 388”.

وخلصت النشرة الصحية الى القول، إن “عدد الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس حاليا، يلامس عتبة 1,391,890″، أي “بزيادة بـ41,409 بينما تماثل للشفاء 18,217,525″، منهم 70,076 شخصاً في الساعات الـ24 الأخيرة.