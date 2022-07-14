توقعات باستقالة حكومة دراغي مع اشتداد الازمة مع حركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لم تستبعد وسائل اعلام ايطالية امكانية تقديم رئيس الوزراء ماريو دراغي الاستقالة، وذلك بعد قرار حركة خمس نجوم عدم التصويت على الثقة في مرسوم لدعم الشركات والاسر.

ولقد وصف رئيس حركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي مرسوم الحكومة لدعم القوة الشرائية للأسر بـ”إعلانات نوايا ليست كافية”.

ولم تعد حركة خمس نجوم القوة السياسية الاكبر تمثيلا في البرلمان الايطالي بعد انشقاق وزير الخارجية لويجي دي مايو وبرلمانيين آخرين، كما أن حكومة دراغي تتمتع بدعم واسع من احزاب من يسار-الوسط ويمين-الوسط.

ولكن دراغي أعلن في وقت سابق أن حكومته لن تستمر إذا لم تحظ بدعم من كل قوى الاغلبية البرلمانية بمن فيها حركة خمس نجوم، وأنه لا يرغب في رئاسة حكومة جديدة بأغلبية مختلفة عن الحالية.