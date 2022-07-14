سايبم تعلن اتفاقية شراكة لتنفيذ مشاريع بالسعودية ضمن برنامج (نماءات أرامكو)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة (سايبم) لخدمات الطاقة والبنى التحتية الإيطالية انها وقعت بالشراكة مع شركة (ناصر سعيد الهاجري) على اتفاقية مع (أرامكو) السعودية لإنشاء مشروع مشترك من أجل تنفيذ مشاريع في مجال الهندسة والمشتريات والبناء (Epc) في قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية في المملكة.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب مذكرة التفاهم الموقعة في أيلول/سبتمبر 2021، في إطار برنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) الهادف إلى بناء قدرات وطنية لإنشاء نظام بيئي صناعي متين وتعزيز تبادل المهارات والتكنولوجيا وإدخال فرص عمل جديدة.

وكانت أرامكو قد أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن توسعات كبيرة في برنامجها بتوقيع 22 مذكرة تفاهم بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، تركز على بناء القدرات في أربعة قطاعات رئيسية هي الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة.