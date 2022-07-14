برلماني بحركة خمس نجوم ينفي رغبة الحركة الانسحاب من حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى برلماني في حركة خمس نجوم الايطالية رغبة الحركة في إحداث أزمة داخل الاغلبية البرلمانية لاجبار رئيس الوزراء ماريو دراغي على الاستقالة، وذلك على الرغم من تأكيده على قرار عدم المشاركة في التصويت بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم الخميس على الثقة للمصادقة على مرسوم حكومي لتقديم مساعدات مالية للشركات والاسر.

وقال عضو مجلس الشيوخ في الحركة، جانلوكا كاستالدي لمحطة (سكاي نيوز24) الاخبارية “لن نشارك في التصويت بالاتساق مع ما فعله وزرائنا في اجتماع رئاسة الوزراء ونوابنا في مجلس النواب بشأن مرسوم المساعدات”، إلا أنه أردف “لا نريد فتح أي أزمة بعدم مشاركتنا في التصويت، الذي يترافق في مجلس الشيوخ مع التصويت بالثقة”.

واكد السيناتور أن “حركة خمس نجوم موجودة (داخل الائتلاف الحاكم) وليس هناك أزمة في الوقت الراهن، إلا إذا لم يعد رئيس الوزراء ماريو دراغي يرغب في الاستمرار” في قيادة الجهاز التنفيذي.