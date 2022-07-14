الحزب الديمقراطي يدعو دراغي لطرح برنامج على البرلمان لتجاوز الازمة السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اقترح زعيم الحزب الديمقراطي الايطالي، إنريكو ليتّا إعلان رئيس الوزراء ماريو دراغي عن برنامج لحكومته تتوافق عليه القوى البرلمانية الداعمة له لقيادة البلاد خلال ما تبقى من أشهر للدورة التشريعية الحالية، التي تنتهي في ربيع العام المقبل، وذلك تعليقا على بوادر أزمة حكومية جديدة تلوح في الافق بين قيادة حركة خمس نجوم ودراغي.

وقال ليتّا في لقاء مع الصحافة بمدينة ميلانو “الشيء الطبيعي أن يأتي رئيس الوزراء إلى البرلمان ويوضح مسارًا محتملاً للأشهر التسعة التي أمامنا، وتعلن الأحزاب السياسية (ضمن الائتلاف الحاكم) رأيها إن كان هذا المسار مقنعًا أم لا”.

واضاف ليتّا، الذي يعتبر حزبه على رأس القوى السياسية الاكثر حماسا ودعما لحكومة دراغي “ما سيقوله (رئيس الوزراء) في البرلمان الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن إكمال الدورة التشريعية أو ذهاب الإيطاليين إلى صناديق الاقتراع للتصويت” في انتخابات سياسية مبكرة.