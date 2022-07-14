الترويكا والاتحاد الاوروبي: على قيادة الجيش السوداني الالتزام بقرار الانسحاب من الساحة السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي إنهم احيطوا علما بقرار قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان عدم المشاركة في المفاوضات السياسية، ودعوا القادة العسكريين للالتزام بالانسحاب من المشهد السياسي بعد توافق الأطراف المدنية على تشكيل حكومة انتقالية.

جاء ذلك في بيان مشترك للاتحاد الاوروبي والترويكا بشأن الوضع في السودان في نهاية عطلة عيد الأضحى.

واشار البيان إلى أنه، بالاضافة إلى الانسحاب من الساحة السياسية، يتيعن على الجيش والقوات الأمنية “إنهاء العنف ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل غير القانوني وغير ذلك من الانتهاكات والإساءات المرتبطة بحقوق الإنسان”.

كما حث البيات المشترك “جميع الفاعلين السياسيين الملتزمين بالانتقال الديمقراطي على المشاركة سريعا في حوار يشمل الجميع لتشكيل حكومة انتقالية مدنية. كما يلزم أن تفضي هذه العملية إلى اتفاق يحدد: جدولاً زمنياً واضحاً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ وإجراءات اختيار رئيس حكومة انتقالي وغيره من المسؤولين الأساسيين؛ وآلية لتسوية الخلافات للمساعدة في تفادي وقوع أي أزمات سياسية مستقبلا”.

وشدد البيان على “مدنية” الحكومة الانتقالية المرتقبة وعلى أن “تحظى بقاعدة عريضة وفي جميع أنحاء البلاد”، كما “يلزم وجود وضوح تام بشأن، وإشراف على، دور ومسؤوليات الجيش. هذه المسائل لا يمكن أن يحددها الجيش من طرف واحد؛ بل إنها تتطلب الحوار والشفافية للمساعدة في تفادي وقوع خلافات مستقبلا”

وأعرب البيان المشترك عن “الاشادة بالمبادرة الثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لتيسير هذا الحوار الشامل للجميع”، مجددا “دعم جهودهم المتواصلة بها الصدد”.

كما أعربت الترويكا والاتحاد الاوروبي عن “الاسف العميق لاستمرار الخسائر بالأرواح والتراجع في التقدم المهم الذي تحقق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي”، بعد مرور ثلاث سنوات على الثورة السودانية، واشاد البيان المشترك “بتمسّك الشعب السوداني بمستقبل أكثر سلاماً وعدلاً، والتضحيات التي قدمها من فقدوا أرواحهم دعماً للديمقراطية”.

وتتطلع الترويكا والاتحاد الأوروبي إلى “دعم حكومة انتقالية مدنية تحظى بتأييد شعبي، وتمثل الآمال والتطلعات التي نشترك فيها مع الشعب السوداني”.