حزب الرابطة الايطالي: سنمنح الثقة للحكومة ولكن مشاكل البلاد لا تقبل الانتظار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد حزب الرابطة الايطالي أنه سيصوت لمنح الثقة لحكومة ماريو دراغي في اقتراع بدأ عصر الخميس بمجلس الشيوخ مرتبط بمرسوم مساعدات للأسر والشركات، وصفته حركة خمس نجوم بالدعم غير الكاف وأعلنت انسحاب برلمانيها خلال جلسة التصويت.

وتنتمي حركة خمس نجوم وحزب الرابطة لاغلبية برلمانية واسعة ولكنها ليست متجانسة تدعم حكومة المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي.

وقال السيناتور باولو تزاتو مخاطبا المجلس قبل بدء عملية الاقتراع “سنصوت بمنح الثقة. حجب الثقة عن الحكومة أمر مشروع ولكن في هذا البند بالذات هو عمل غير مسؤول”.

واضاف “لا أريد إصدار أحكام ولكني أرغب في تقديم طلب: لا تعرضوا هذا والمرسوم القادم للخطر. لكن إذا لم نكن قادرين على المضي قدمًا، علينا أن نأخذ علما والذهاب للتصويت” في انتخابات برلمانية مبكرة، “فمشاكل البلد ليس بوسعها انتظار ديناميكيات السياسة المرهقة”.