رغم نيلها الثقة باقتراع الشيوخ، مصير حكومة دراغي يظل غامضا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- على الرغم من عدم مشاركة برلمانيو حركة خمس نجوم في التصويت، نالت الحكومة الايطالية بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي ثقة مجلس الشيوخ الايطالي في اقتراع عصر الخميس مرتبط بمرسوم مساعدات للأسر والشركات.

وصوت 172 سيناتورا لصالح منح الثقة من مجموع 315 عضوا بمجلس الشيوخ. وتحظي الحكومة بأغلبية برلمانية واسعة تضم معظم القوى السياسية الممثلة في البرلمان ولكنها ليست متجانسة.

وكان رئيس الوزراء قد ربط مصير حكومته ببقاء حركة خمس نجوم في الاغلبية البرلمانية وأعرب عن عدم الرغبة في الاستمرار في الحكم بدعم من اغلبية برلمانية جديدة.

هذا، ولم تعلن حركة خمس نجوم انسحابها من الحكومة، إلا أن حجبها للثقة في تصويت اليوم يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم قبل 9 أشهر من نهاية الدورة التشريعية الحالية.