دي مايو: التصويت المبكر يهدد بكارثة اقتصادية جسيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن هناك خطراً جسيماً يكمن وراء إجراء انتخابات مبكرة، مما قد يؤدي إلى إحداث كارثة اقتصادية.

وفي كلمته خلال تجمع مشترك للكتل البرلمانية التابعة لحزب “إيطاليا من أجل المستقبل”، الذي شكله بعد انشقاقه عن حركة خمس نجوم مؤخراً، أضاف دي مايو أن “الوضع يخرج عن نطاق السيطرة، وهنا نخاطر بجدية باللجوء إلى التصويت المبكر”.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء حركة خمس نجوم “يلعبون، لكن إذا فقدنا ماريو دراغي اليوم، فنحن نجازف بمواجهة كارثة اقتصادية”.

وحذّر وزير الخارجية من أن “آثار هذه الأزمة مدمرة، إذ ستودي بأموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، ستدفعنا نحو إجراءات تشغيلية مؤقتة، لن تمكننا من اتخاذ تدابير اللازمة ضد ارتفاع أسعار فواتير الطاقة الباهظة الثمن، سيستحيل إدخال حد أدنى للأجور، ولن يكون من الممكن خفض إسفين الضرائب”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “المعركة من أجل وضع حد أقصى لسعر الغاز قد انتهت على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما تضعف مكانة إيطاليا على طاولات الحوار الدولية”.