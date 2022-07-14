البابا يؤكد ضرورة عدم التسامح المطلق مع الغلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أكد البابا فرنسيس “ضرورة عدم التسامح بشكل مطلق مع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال أو الأشخاص العاجزين”، مطالبا بـ”عدم إخفاء هذا الواقع رجاءً”.

وحذّر البابا من هذا الأمر مرة أخرى خلال استقباله أعضاء مجموعات من الرهبانيات بالقصر الرسولي في الفاتيكان، الخميس، قائلاً: “أنتم ثلاث تجمعات دينية، وإحدى المشاكل، كما نعلم، الموجودة في كثير من الأحيان، هي مشكلة الإساءة الجنسية. من فضلك، تذكروا جيدًا عدم التسامح مطلقًا مع استغلال الأطفال جنسيا، أو الأشخاص العاجزين”.

وتابع مطالباً: “من فضلكم لا تخفوا هذه الحقيقة، نحن رجال دين، كهنة نساعد الناس على الوصول إلى يسوع، لا لنأكل الناس بشهواتنا”، مبيناً أن “المسيء يدمر، يأكل، إذا جاز التعبير، من أسيئت معاملته بشهوته”، فـ”لا تسامح مع ذلك، ولا خجل من التنديد بأن هذا فعل شيئاً وذاك فعل آخر…”. واسترسل: “يجب مرافقة المسيء لأنه آثم ومريض، لكن يجب حماية الآخرين”. واختتم بيرغوليو بالقول: “أرجوكم وأطلب منكم عدم التسامح مطلقا، فهذه الحالات لا تُحل بنقل المذنب، حتى إن كان النقل من قارة أخرى… كلا”.