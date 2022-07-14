إيطاليا: 107122 إصابة بكوفيد و105 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 107,122 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم الخميس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 105 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 169,601 أشخاص.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 408,096 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي، والتي تظهر معدل حالات إيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، قدره 26.2٪”، بينما “كان أمس قد توقف عند 26٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد المرضى في أقسام العناية المركزة آخذ في الازدياد، إذ بلغ 391 في المجموع وهو أكثر بـ3 حالات من يوم أمس”، بينما “تم نقل 10,115 شخصاً في المجموع إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وهم “أكثر من يوم أمس بمجموع 289 حالة”.