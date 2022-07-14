البابا: أحد أكبر الأخطار الآن هو نسيان دراما أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – حذّر البابا فرنسيس من أنه “ويل لنا إن نسينا الدراما الأوكرانية”، الدائرة في الوقت الراهن.

ولدى استقباله أعضاء مجموعات من الرهبانيات بالقصر الرسولي في الفاتيكان، الخميس، بعضهم من الأوكرانيين، قال البابا: “لا أود أن أنهي دون الإعراب عن مشاعر القرب منكم أيها الإخوة الأوكرانيون الأعزاء، في لحظة الألم هذه، في ظل استشهاد بلدكم. أود أن أقول لكم إنني قريب منكم، الكنيسة كلها قريبة منكم، جميعنا نرافقكم قدر المستطاع في ألمكم”.

وأضاف فرنسيس: “غالبًا ما أفكر بأن أحد أكبر المخاطر الآن هو نسيان الدراما الأوكرانية، إذ يعتاد المرء عليها وتصبح أمراً معهوداً، تغدو حدثاً غير مهم ويقل الحديث عنها”. وأردف: “في أحد الأيام الماضية، رأيت في الجريدة أن الأخبار عن الحرب كانت في الصفحة الـ9! لم تعد مشكلة تهم، وهذا أمر سيء للغاية”.

وخلص بيرغوليو الى القول: “لهذا السبب، نحن قريبون منكم، ويجب علينا جميعًا أن ننظر إليكم لأنهم تعيشون الشهادة في هذه اللحظة، أنتم شهداء حقيقيون، وأتمنى أن يترأف الرب عليكم وأن يكون قريباً منكم بطريقة أخرى، أي بالسلام ويفيض عليكم هذه النعمة”.