جينتيلوني: هناك صعوبات لا كوارث كما في السبعينيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعترف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، بأن أوروبا تمرّ بمرحلة تتسم بـ”صعوبات مختلفة جرّاء الحرب في أوكرانيا، لكنها تبقى في وضع مختلف تمامًا عما كانت عنه في سبعينيات القرن الماضي”.

وأكد جينتيلوني في تصريحات صحافية ببروكسل الخميس، أنه “لذلك، فمن الضروري تجنب إعطاء قراءات كارثية لما يحدث، والتركيز بدلاً من ذلك على التضامن الأوروبي والتلاحم الوطني، من أجل إيجاد حلول مشتركة تجعل من الممكن تجنب العاصفة”.

وقال المفوض، إن “علينا الابتعاد عن رواية السبعينيات، مع حرب يوم كيبور والركود التضخمي. نحن في سياق يتمتع فيه النظام بصلابة أكبر، حتى من الناحية المالية”، مبيناً أن “الاقتصاد يستمر بالنمو على الرغم من كل شيء، وأن إيطاليا شهدت نمواً بنسبة 2.9٪ خلال عام 2022”.

وذكر جينتيلوني، أنه “في ظل العديد من نبوءات الهلاك التي تُسمع في جميع أنحاء العالم، أعتقد في الواقع أننا إذا عملنا معًا في أوروبا، من خلال إجراءات منسقة، يمكننا تجنب العاصفة. نحن قادرون على القيام بذلك: لقد قطعت دولة مثل إيطاليا خطوات إلى الأمام في مجال تخزين الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات في السنوات الأخيرة، وهي خطوات لم تكن سهلة”.

وذكّر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق بأنه: “عندما كنت في الحكومة، توجب عليّ التعامل مع خط أنابيب الغاز الذي يربط أذربيجان بمقاطعة پوليا (جنوب)”، واختتم بالقول إن “الأمر لم يكن سهلاً، لكن لدينا الآن شروط تتيح لنا التعامل مع حالات الطوارئ أيضاً”.