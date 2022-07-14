لقاء يجمع دراغي وماتّاريلا لمدة ساعة حول أزمة الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر من الحكومة الإيطالية، إن رئيس الوزراء ماريو دراغي ذهب الخميس إلى قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية، لإجراء لقاء مع رئيس الدولة سيرجو ماتّاريلا.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه “بعد الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة، وتمحور حول الأزمة التي تشهدها الحكومة، عاد رئيس الوزراء إلى قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية”، مبينةً أن “هذه الخطوة تأتي بعد حصول الحكومة اليوم على ثقة مجلس الشيوخ بشأن مرسوم المساعدات، لكن بدون تصويت حركة خمس نجوم”.

وأوضحت المصادر، أنه “في غضون ذلك، بقي مجلس الوزراء، الذي كان من المقرر انعقاده مبدئيا عند الساعة 15:30، على أهبة الاستعداد، ويمكن أن يلتئم في المساء، حتى لو لم تكن هناك أية دعوة لانعقاده في الوقت الحالي”.