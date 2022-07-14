الاتحاد الأوروبي يخصص 5 مليارات لدعم شركات ألمانيا في أزمة الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج مساعدات مخصص لألمانيا بقيمة 5 مليارات يورو، يشمل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في ظل ارتفاع أسعارها جرّاء الحرب الأوكرانية، وفي إطار المساعدات المؤقتة للدول.

ووفقا لمصادر أوروبية، فإن “هذا الإجراء الذي أُبلغت به برلين، يوفر دعمًا للشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وذات الاستخدام التجاري المكثف في جميع القطاعات الصناعية في صيغة دعم مباشر، على أثر الزيادات الحادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء”.

وقالت مصادر المفوضية، إن “المساعدات تعوض جزئياً عن الزيادات في الأسعار التي عانت منها الشركات”. ورأت أن “هذا المخطط ضروري، ملائم ومتناسب لمعالجة اضطراب خطير في الاقتصاد الوطني”، في ألمانيا.