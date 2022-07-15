محامية أسرة ريجيني: قرار محكمة النقض يرتبط بكرامة إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت محامية عائلة ريجيني، إن قرار محكمة النقض في قضية مقتل الباحث الإيطالي الشاب في مصر عام 2016، يرتبط بكرامة إيطاليا.

جاء ذلك خلال حديثها في اعتصام أمام محكمة النقض، التي تبت اليوم بطلب الاستئناف الذي قدمه المدعي العام في روما في 11 نيسان/أبريل الماضي، بأرشفة قضية الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والقتل، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير عام 2016.

وبهذا الصدد، قالت المحامية بالّيريني، أنه “لن تكون هناك شاهدة قبر في هذه القضية (عملية الأرشفة) لأننا سنكون هنا دائمًا، لكن ما يتم اتخاذه اليوم هو قرار يرتبط بكرامة إيطاليا”. وأردفت: “ننتظر اليوم قرار المحكمة العليا التي دعيت للبت فيما اذا كانت الشروط متوفرة للمضي قدما في غياب متهمين يتظاهرون بالجهل”.

وأضافت بالّيريني، “نعلم انهم يعرفون كل شيء، لكنهم يتظاهرون بعدم المعرفة”، مبينةً أن ضرورة استمرار هذه القضية “ليس فقط لأجل جوليو، وأنتم تدركون مدى أهمية المضي قدما ضد متهمين ينتهجون المكر”.

هذا وقد كان والدا جوليو، كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، حاضرين في الاعتصام أيضاً، بينما عُلقت اللافتات الصفراء التي تحمل كتابة: “الحقيقة لأجل جوليو”، خارج المحكمة العليا.