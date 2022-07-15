سالفيني وبرلسكوني يدعوان لأغلبية برلمانية بدون خمس نجوم كبديل لانتخابات مبكرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ألمح بيان مشترك لزعيمي حزبي يمين-الوسط بالائتلاف الحاكم، ماتيو سالفيني (حزب الرابطة) وسيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) إلى تكوين أغلبية برلمانية بدون حركة خمس نجوم لدعم حكومة ماريو دراغي كبديل وحيد لانتخابات برلمانية مبكرة، وذلك بعد تقديم الأخير الاستقالة مساء أمس والتي رفضها رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.

وقال البيان إنه “بعد ما حدث، لم يعد من الممكن الاعتماد على حركة خمس نجوم في هذه المرحلة الدرامية”، في إشارة إلى عدم مشاركة برلمانيو الحركة في تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ مرتبط بمرسوم مساعدات للشركات والأسر بحجة أن الدعم المعلن ليس كافيا.

وبشأن مثول دراغي أمام البرلمان يوم الاربعاء المقبل للتأكد ما إذا كانت حكومته لا تزال تحظى بالأغلبية حسبما طلب ماتاريلا، قال البيان “سنستمع باحترام واهتمام إلى تصريحات رئيس الوزراء دراغي، الذي رد بحزم مفهوم في مواجهة اللامسؤولية والمماطلات والتصويت ضده”.

وشدد البيان على أن حزبي يمين-الوسط في الائتلاف الحاكم سيستمران “في الدفاع عن مصالح الإيطاليين بجدية واتساق، وبالتأكيد ليس خوفا من حكم الايطاليين أنفسهم” في صناديق الاقتراع في حالة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.