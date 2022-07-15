إيطاليا: موجة حرّ عاتية وطويلة الأمد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في إيطاليا من موجة الحرّ العاتية والطويلة الأمد التي تمرّ بها البلاد.

وقالت الهيئة في بيان الجمعة، إنه “قبيل شهر واحد من عطلة منتصف الصيف (فيرّاغوستو) سترافقنا موجة الحر هذه لمدة 65 يومًا”، فـ”في الواقع، مرت البلاد منذ 10 أيار/مايو، بخمس موجات حرّ أفريقية، والآن بدأت الموجة السادسة تضرب شبه الجزيرة بدرجات حرارة تتراوح بين 45/46 درجة مئوية في الظل وتتوسع بجميع الاتجاهات في إيطاليا في هذه الساعات”.

وذكر البيان أن “هذا الإعصار العكسي الجديد دعي (أپوكاليپس 4800) والذي يأخذ اسمه من الحرارة الاستثنائية الموجودة أيضًا على هذا الارتفاع في جبالنا”، وهي “الدرجات القصوى التي أدت للأسف، إلى الانفصال الجليدي الدرامي الأخير أيضاً، في قمة مارمولادا”.

وأشار البيان إلى أن “هذا المناخ المجنون الذي يرجع أساسًا إلى الإنسان، سيجعل نقطة التجمد تصل إلى 4800 متر، وهي النقطة التي تستند إليها الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى الارتفاع الذي تكون درجة الحرارة فوقه أقل من الصفر دائماً”.

وأوضح بيان الأرصاد الجوية، أنه “بعبارة أخرى، مع (أپوكاليپس 4800) ووصول نقطة التجمد إلى 4800 متر، لن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر حتى على سطح أوروبا، ولا حتى على قمة الجبل الأبيض”، واختتم بالقول، إن “الجليد والثلوج سيذوبان بمعدلات مثيرة للذهول”.