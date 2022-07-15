أزمة إيطاليا تقلص برنامج زيارة دراغي للجزائر ليوم واحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر في الحكومة الإيطالية إلى أن زيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي للجزائر، المقررة مبدئيا في يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، ستقتصر على يوم الاثنين حيث سيعود إلى روما في مساء نفس اليوم.

ويرأس دراغي وفد بلاده في القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية التي تستضيفها الجزائر العاصمة.

ومن المقرر مثول دراغي أمام البرلمان يوم الاربعاء المقبل للتأكد ما إذا كانت حكومته لا تزال تحظى بالأغلبية حسبما طلب منه رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، الذي رفض قبول استقالته.

وتهتم إيطاليا كثيرا بعلاقاتها مع الجزائر والتي شهدت تطورا كبيرا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تعتبر الدولة في الشمال الافريقي أحد البدائل الرئيسية لاستغناء إيطاليا عن إمدادات الغاز الروسي.

وحسب بيانات جرى تداولها مؤخرا، فإن واردات الغاز الطبيعي من الجزائر تبلغ تقريبا ضعف تلك الآتية من روسيا.