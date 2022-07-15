مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان يلتئم الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يعقد مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان اجتماعه الثامن عشر يوم الثلاثاء القادم في بروكسل برئاسة وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل.

وأشارت مذكرة بهذا الصدد، إلى أن المجلس سيستعرض الوضع الراهن والخطوات التالية للعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان مع التركيز على أولويات الشراكة بين الطرفين والتعاون القطاعي والشراكة الشرقية وتنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية.

كما سيتبادل مجلس التعاون وجهات النظر حول المسائل السياسية، بما في ذلك القضايا الإقليمية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.