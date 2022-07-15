إيطاليا: 134 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل أكثر من 96 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الجمعة (15 تموز/يوليو) تسجيل 134 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و96 ألفا و384 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبأرقام اليوم يرتفع عدد الأشخاص الذين حصد أرواحهم الوباء 169 ألفا و735.

وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 24.7% بعد أن كانت أمس 26.2%.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بثلاثة مرضى ليبلغ 395، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (248 مريضا) لتصل إجمالا إلى 10 آلاف و363.

وببلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء منذ بداية تفشي الوباء 18 مليونا و388 ألفا و978.

أما أولئك الذين أصبحوا سلبيين خلال الـ 24 ساعة الماضية فيبلغ عددهم 76 ألفا و992. الحالات الإيجابيات الحالية تقدر بمليون و426 ألفا و766.