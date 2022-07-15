إيطاليا تثمن خطتها لتنويع موارد الغاز، والجزائر ترفع إمداداتها بـ4 مليار متر مكعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت مذكرة مشتركة صدرت عن وزارتي الخارجية والتحول البيئي في الحكومة الإيطالية أن “عملية تنويع موردي الغاز الطبيعي لإيطاليا تستمر بنجاح” وذلك في إطار جهود روما للاستغناء عن الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأضافت المذكرة “لقد حصلت بلادنا على 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من الجزائر، بالإضافة إلى 21 مليار متر مكعب تم وضعها بالفعل على أساس الاتفاقات الدولية التي وقعتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة”.

وأشارت وزارتا الخارجية والتحول البيئي إلى أنها “خطوة أخرى في الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة والتي، بفضل عمل المشغلين الإيطاليين، تضع البلاد في أمان، على المدى القصير بالفعل على جبهة إمدادات الغاز”.

وكانت وكالة الانباء الجزائرية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة أن السلطات قررت رفع حجم إمداداتها بالغاز إلى ايطاليا بـ 4 مليار متر مكعب إضافية، بداية من الأسبوع القادم، حيث سيقوم مجمع (سوناطراك) بتسليم هذه الكمية الإضافية من الغاز إلى مجمع (إيني) وشركائه الإيطاليين الآخرين.

ونوهت الوكالة الرسمية بأنه “سبق للجزائر، التي تربطها علاقات مميزة بإيطاليا، أن قامت بتزويد هذا البلد بـ13.9 مليار متر مكعب منذ مطلع السنة، متجاوزة بذلك الحجم المتوقع بـ 113 بالمئة، كما تعتزم إمداد إيطاليا قبل نهاية سنة 2022 بـ 6 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري”.