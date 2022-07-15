الولايات المتحدة: ندعم جهود الاتحاد الافريقي من أجل حكومة ليبية موحدة وشاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت الولايات المتحدة “دعم الجهود التي تبذلها ليبيا وشركاؤها الدوليون لبناء حكومة موحدة وشاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الليبي”.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس جمهورية الكونغو ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، حسبما أفادت السفارة الامريكية لدى ليبيا في مذكرة.

وأشارت المذكرة إلى أنه “انطلاقًا من روح الشراكة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو، زار السفير نورلاند برازافيل في الفترة من 13 إلى 15 تموز/يوليو لإجراء محادثات مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي (AU) بشأن ليبيا، ووزير الخارجية جان كلود جاكوسو”، مؤكدة اعتراف الإدارة الامريكية “بقيادة الرئيس نغيسو وجهوده المستمرة في البحث عن حل سلمي للأزمة في ليبيا، وعمله على حل النزاعات داخل منطقة البحيرات الكبرى وفي القارة الأفريقية على نطاق واسع”.

وأضافت المذكرة “ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس ساسو نغيسو بالتعاون مع المجلس الرئاسي الليبي، للمساعدة في تنفيذ خارطة طريق بشأن المصالحة التي ستجمع أصحاب المصلحة الليبيين من جميع أنحاء البلاد وكذلك الشركاء الدوليين معًا لدعم السلام الدائم، توحيد المؤسسات، تنظيم انتخابات سلمية، وتحقيق انتقال ديمقراطي مستقر وازدهار اقتصادي للشعب الليبي.

وشددت على أن “ليبيا يعمها السلام هي مصلحة مشتركة للولايات المتحدة وجمهورية الكونغو، وللقارة الأفريقية بأكملها”.