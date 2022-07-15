جيك سوليفان: الرئيس بايدن يقدر دراغي كثيرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان إن رئيس الوزراء، ماريو دراغي يتمتع “باحترام وتقدير كبيرين من جانب الرئيس جو بايدن”، وذلك تعليقا على اعلان رئيس الحكومة الإيطالية الاستقالة، والتي رفضها رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.

وأضاف سوليفان، في إحاطة إعلامية افتراضية، “بطبيعة الحال، الرئيس بايدن يراقب عن كثب جميع التطورات السياسية في روما: علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث”.

وكان دراغي قد أعلن أمس الخميس الاستقالة وذلك بعد ساعات من انسحاب حركة خمس نجوم من اقتراع على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ لإقرار مرسوم مساعدات للأسر والشركات.

وسوف يحدد ما يقوله دراغي لدى مثوله أمام البرلمان يوم الاربعاء القادم مصير حكومته.